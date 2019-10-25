Военные России и Беларуси отработали новые формы радиоэлектронной борьбы

Военные России и Белоруссии провели в этом году специальные учения, в ходе которых отработали новые формы и способы ведения радиоэлектронной борьбы. Об этом заявил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу на совместном заседании коллегии военных ведомств наших стран.

"Планируем подобные мероприятия проводить ежегодно, привлекать белорусских коллег к российским межведомственным тренировкам по ведению радио- и радиотехнического контроля", сообщил глава российского минобороны.

В целом Россия и Беларусь продолжат развитие совместных военных систем радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны. "На сегодняшнем заседании приняты постановления по обеспечению развития совместных военных систем. В частности, Объединенной системы РЭБ и Единой региональной системы ПВО России и Беларуси", - рассказал Сергей Шойгу.