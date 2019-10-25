За два года президент Чехии похудел на 20 килограмм

Президент Чехии Милош Земан за два года похудел на 20 килограмм. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные госпиталя, где политик проходил плановое обследование. Комментируя инфомацию, пресс-секретарь главы государства Йиржи Овчачека отметил, что президент просто хочет быть в хорошей форме.

А вот в самом госпитале рассказали, что Земан проходит курс реабилитации в связи с нарушением питания, приведшего к уменьшению мышечной массы, особенно на нижних конечностях.

Сейчас президент Чехии весит 85 кг. Он страдает отсутствием аппетита и имеет склонность к низкому давлению. Сам Земан ранее заявлял, что плохо ходит и стал хуже слышать. "Но из-за больных ног в отставку не подают", - подчеркнул политик, опровергнув слухи о своей скорой отставке.