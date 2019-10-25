Земан посоветовал чешской контрразведке не выискивать "русских шпионов"

Чешская Служба безопасности и информации (СБИ) лучше бы занялась борьбой с коррупцией, чем поиском мифических "российских и китайских шпионов". От этом заявил президент страны Милош Земан, передает РИА Новости.

Напомним, что чешское правительство уже четыре года предлагает главе государства повысить руководителя СБИ Михала Коуделку до звания бригадного генерала в связи с очередной годовщиной образования страны. Однако Земан не соглашается.

"Я сказал господину премьеру: пусть господин Коуделка вместо фиктивной погони за российскими и китайскими шпионами займется экономическими преступлениями в Чехии", - заявил Земан в эфире телеканала TV Barrandov.

Он также добавил, что, согласно документам СБИ, 90 процентов работы контрразведки посвящено российским и китайским "шпионам".

Ранее в понедельник Коуделка на полях международной конференции по безопасности в Праге заявил, что СБИ вместе с Национальным управлением по борьбе с оргпреступностью (НУБОП) в 2018 году "разбили и уничтожили" шпионскую сеть, которую в стране якобы пыталась создать и финансировала российская ФСБ. В посольстве РФ в Чехии, в свою очередь, заявили, что эта информация "не имеет ничего общего с действительностью". Об этом в своим выступлении вспомнил и Земан. "Заметьте, это (заявления Коуделки - прим. "РГ") российское посольство с усмешкой опровергло. А я говорю, что если бы так действительно было, так почему мы никого не выслали?", - заметил глаза государства.

Напомним, что Москва неоднократно опровергала обвинения во вмешательстве во внутренние дела других государств.