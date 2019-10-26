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Рубрика: В мире

Белый дом усилил борьбу с утечками информации

Фото: REUTERS/TOM BRENNER Фото: REUTERS/TOM BRENNER
Фото: REUTERS/TOM BRENNER

Отвечающим за кибербезопасность сотрудникам Белого дома поручили активно выявлять утечки информации.

Фото: REUTERS/JONATHAN ERNST
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В документе говорится, что отслеживать подозрительные действия необходимо в круглосуточном режиме. Больше всего Служба безопасности переживает за сведения, касающиеся передвижений и графика президента страны.

Новостной портал Axios также опубликовал признания сотрудников спецотделов. Они рассказали, что в их задачи входил просмотр истории в браузерах работников Белого дома.

Кроме того, они использовали программы, позволяющие идентифицировать тех, кто открывал служебные документы, в частности график главы государства.

Журналисты сделали вывод, что таким образом Дональд Трамп пытается избавиться от персонала, нанятого еще при Бараке Обаме. Белый дом отказался комментировать публикацию.

В мире США Дональд Трамп
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