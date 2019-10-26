Число погибших в ходе беспорядков в Ираке возросло до 40

Во время пятничных беспорядков в Багдаде и других провинциях Ирака погибли минимум 40 человек, еще 2 тысячи - были травмированы. Об этом сообщает агентство Reuters. Протесты возобновились после недельного затишья в центре и на юге страны. Местные жители недовольны ростом безработицы и коррупцией в органах власти.

На митингах в начале октября люди потребовали отставки правительства. Начинавшиеся мирно митинги быстро переросли в ожесточенные столкновения с полицейскими и военнослужащими. За полмесяца, только по официальным данным, погибли 149 протестующих.