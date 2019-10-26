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Рубрика: В мире

Депутаты бундестага призвали вывести американские войска из Германии

Текст: Александр Саможнев

Депутаты партии "Левые" призвали правительство Германии отменить договор о пребывании американских вооруженных сил в стране, сообщает телеканал RT.

Парламентарии полагают, что присутствие американского военного контингента используется для наращивания напряженности в отношениях с Москвой.

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"Войска США в колоннах по дорогам и железнодорожным путями перебрасывают с одной американской базы на другую, приближая к западной границе России", - говорится в тексте заявления. - Эти действия нарушают дух "Договора об окончательном урегулировании в отношении Германии".

Этот документ известен также как "Договор "два плюс четыре". Он был заключен в 1990 году между ГДР, ФРГ, СССР, Францией, Великобританией и США и исключает возможность размещения и развертывания на территории бывшей ГДР иностранных войск и ядерного оружия.

Кроме того, в бундестаге подвергли критике пребывание американских солдат на ротационной основе в Польше и странах Прибалтики. Депутаты считают, что тем самым ставится под угрозу основополагающий акт Россия-НАТО, который является "последнее еще действующим соглашением между Западом и Россией об ограничении неядерного вооружения".

В мире Европа Германия
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