Депутаты бундестага призвали вывести американские войска из Германии

Депутаты партии "Левые" призвали правительство Германии отменить договор о пребывании американских вооруженных сил в стране, сообщает телеканал RT.

Парламентарии полагают, что присутствие американского военного контингента используется для наращивания напряженности в отношениях с Москвой.

"Войска США в колоннах по дорогам и железнодорожным путями перебрасывают с одной американской базы на другую, приближая к западной границе России", - говорится в тексте заявления. - Эти действия нарушают дух "Договора об окончательном урегулировании в отношении Германии".

Этот документ известен также как "Договор "два плюс четыре". Он был заключен в 1990 году между ГДР, ФРГ, СССР, Францией, Великобританией и США и исключает возможность размещения и развертывания на территории бывшей ГДР иностранных войск и ядерного оружия.

Кроме того, в бундестаге подвергли критике пребывание американских солдат на ротационной основе в Польше и странах Прибалтики. Депутаты считают, что тем самым ставится под угрозу основополагающий акт Россия-НАТО, который является "последнее еще действующим соглашением между Западом и Россией об ограничении неядерного вооружения".