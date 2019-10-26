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26.10.2019 10:23
Рубрика: Культура

Иностранцам, снимающим кино в РФ, вернут до 40% потраченных средств

Текст: Сусанна Альперина
Российская федеральная система рибейтов будет устроена так, что не допустит вывода денег за рубеж. Об этом в своем комментарии "РГ" вчера рассказал министр культуры РФ Владимир Мединский.
Фото: Александр Гальперин/РИА Новости Фото: Александр Гальперин/РИА Новости
Фото: Александр Гальперин/РИА Новости

С 25 по 27 октября в Москве впервые проходит большое и значительное мероприятие - приехали иностранные закупщики контента и знакомятся с нашими фильмами, сериалами и анимацией. Называется оно Key Buyers Event - обратите внимание на слово Key, которое в переводе с английского означает "ключевой", что подчеркивает важность события. Подробнее о нем писала "РГ", и у нас же опубликовано детальное интервью с Евгенией Марковой - директором по связям с индустрией компании-организатора "Экспоконтент" разъясняющее, как это работает.

Фото: Из архива Николая Андреева - Александр Корольков
Наше кино не знает своего народа - или зритель не понимает наше кино

Знакомство покупателей с российским контентом происходит на закрытых показах-скринингах, причем, им показывают некоторые фильмы, которые еще не видели российские зрители - работают на опережение - так сказать. А вчера состоялся гала-ужин, который прошел на достойном международном уровне, собрал не только гостей, но и весь цвет отечественной киноиндустрии, причем, как пошутили со сцены организаторы, "явка была стопроцентной".

Во время вечера перед собравшимися выступил министр культуры Владимир Мединский. Его ведомство выступает соорганизатором мероприятия.

...В последнее время Владимир Мединский делает громкие заявления касающиеся кино, которые не устают все обсуждать, поскольку они, и следующие за ними дела, меняют всю устоявшуюся ранее систему.

Так было в сентябре на Синепозиуме в Санкт-Петербурге, когда министр заявил, что в России появится Федеральная система рибейтов (рибейт - это частичный возврат средств кинематографистам от региона за съемки, происходящие на его территории). Во ВГИКе, во время визита президента страны в старейший киновуз страны, Мединский объявил, что заработает открытая база должников, и вообще будет видно, куда уходят средства господдержки на кино. Буквально через несколько дней после этого министр культуры презентовал базу - это было как раз в начале этой недели.

И вот на Key Buyers Event Владимир Мединский в своем выступлении, помимо приветствий и фраз, обращенных к иностранным гостям, которые все будут цитировать, таких, как "Дело не в том, что мы хотим, чтобы зарабатывали наши продюсеры, но, чтобы зарабатывали и вы, и как можно больше" или "Мы поддерживаем копродукцию. И если с нашими партнерами за копродукцией обратитесь вы, шансов у них будет гораздо больше, чем без вас", огласил большую новость.
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"Завтра на подпись премьер-министру ляжет постановление о введении в России системы рибейтов", - сказал Владимир Мединский, и пообещал 30 процентов возврата средств, потраченных на съемки в России, а в отдельных случаях - до 40 процентов. Таким образом, заявление министра, сделанное в сентябре о том, что у нас будет функционировать федеральная система рибейтов, также нашло свое практическое подтверждение.

"Ничего в этом не вижу сенсационного - это результат нашей спланированной и целенаправленной работы: мы реализуем государственную политику в сфере поддержки кино", - сказал министр после своего выступления в комментарии "РГ". - Мы и дальше будем это выдавать. В конце декабря представим усовершенствованную базу господдержки, где появятся все фильмы с 2008 года, в ней будут расшифрованы пофамильно продюсеры, появятся реальные суммы задолженностей. Сейчас висят абстрактные, но уже на следующей неделе появятся реальные остатки по долгам от всех компаний, которые имеют невыполненные обязательства перед бюджетом. Это постоянная текущая работа.

Когда реально федеральная система рибейтов может заработать?

"Постановление - на подписи. Мы надеемся, что оно будет подписано в ближайшие дни. У нас хорошая система рибейтов, более того мы внимательно изучили весь иностранный опыт. Потому что там кое-где через рибейты есть возможность вывода денег за рубеж. Поэтому мы вместе со специалистами из МИНЭКО сделали очень детализированный и подробный документ, который в первую очередь, ориентирован на то, чтобы не просто компенсировать иностранцам затраты на территории России. Мы делаем это через российских партнеров! То есть в российском налоговом и правовом поле. И таким образом защищаем наши средства от вывод за рубеж и пытаемся поддерживать наш российский кинобизнес, который успешно занимается копродукцией с иностранцами. Это будет выгодно и для российского кино, и для западного".

Кто посетил гала-вечер Key Buyers Event

Представители более 60-ти иностранных кинокомпаний Hulu, Globo TV, APC Kids, Wild Bunch, Canal+, Beta, Koch Media, BF Distribution, Mediaset Italy, Mediaset Spain, GO-N International, Tencent и других. С нашей стороны - глава департамента кинематографии Министерства культуры РФ Ольга Любимова, генеральный директор студии имени Горького Юлиана Слащева, старший вице-президент Российского Экспортного центра (РЭЦ) Никита Гусаков, Руководитель Московского экспортного центра (МЭЦ) Кирилл Ильичев. Продюсеры Федор Бондарчук, Сергей Сельянов, Александр Акопов, Вадим Верещагин, Роман Борисевич, Рубен Дишдишян, Игорь Толстунов, Артем Васильев, Юрий Москвин, Михаил Врубель, Данила Шарапов, Нелли Яралова, Егор Одинцов, генеральный директор фонда "Кинопрайм" Антон Малышев, руководители Ассоциации анимационного кино России Ирина Мастусова и Илья Попов и другие.

Культура Кино и ТВ Правительство Минкультуры
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