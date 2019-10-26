Китай и США завершили консультации по ряду двусторонних документов

Представители Китая и США провели переговоры по ряду двусторонних документов. Стороны продолжат учитывать ключевые обеспокоенности друг друга.
В консультациях участвовали вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ и глава минфина США Стивен Мнучин с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером. Обсуждался текст торгового соглашения, передает РИА Новости.
В частности, Китай и Соединенные Штаты достигли консенсуса по условиям взаимного ввоза мяса птицы и продукции из рыбы. Также был согласован механизм по обмену информацией по гигиеническим вопросам, касающимся данной продукции.