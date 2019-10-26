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26.10.2019 09:39
Рубрика: Спорт

"Лестер" одержал самую крупную гостевую победу в истории АПЛ

Текст: Максим Домчев
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

В матче чемпионата Англии по футболу "Саутгемптон" - "Лестер" гости одержали победу со счетом 9:0. Это крупнейшая в истории английской премьер-лиги гостевая победа.

Уже к перерыву счет в матче был 0:5, а с 14-й минуты встречи хозяева играли вдесятером после удаления Райана Бертрана.

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После перерыва желание забивать у "Лестера" не иссякло и в воротах "Саутгемптона" побывали еще 4 мяча. В итоге у гостей по хет-трику оформили Айосе Перес и Джейми Варди, по разу отличились Бен Чилуэлл, Юри Тилеманс и Джеймс Мэддисон.

Ранее лучшим достижением считалась победа "Ньюкасла" над "Сандерлендом" со счетом 9:1 в далеком уже 1908 году. Также этот результат стал повторением самой крупной в истории лиги победы. Ранее со счетом 9:0 "Манчестер Юнайтед" в 1995 году обыграл "Ипсвич".

Победа над "Саутгемптоном" также помогла "Лестеру" выйти на второе место в турнирной таблице.

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