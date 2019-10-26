Малолетний хакер попался на том, что зарегистрировал фирму на маму

Компания Ubisoft подала иск в суд Калифорнии (США) на объединение MizuSoft, которое занималось разработкой и продажей читов для популярного сетевого шутера Rainbow Six Siege. Об этом сообщает Polygon.

Примечательно, что в организации состояли только подростки, а вычислить малолетних злых гениев удалось лишь потому, что мать одного из них использовала свою фирму для отмывания заработанных денег.

Юные вредители поставляли нечестное ПО самого разного толка: от обычных WallHack'ов (способность видеть противников сквозь стены) до "хитрых" модификаторов увеличения урона.

Сервис работал на основе платной подписки - Rainbow Six Siege Cheat можно было приобрести за 13 долларов в день или 77 долларов в месяц. При этом "мамкины хакеры" обещали пользователям полную защиту от бана Ubisoft.

Французский издатель в исковом заявлении сетует на сотни тысяч долларов понесенного ущерба и просит для злоумышленников максимального штрафа в 25 тысяч долларов, а также прекращения их пагубной деятельности. Вторая часть требований уже исполнена.