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26.10.2019 22:32
Рубрика: Спорт

Мария Ласицкене признана лучшей легкоатлеткой Европы

Текст: Максим Домчев
Победительница чемпионата мира 2019 года в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене признана лучшей легкоатлеткой Европы 2019 года.
Фото: REUTERS/Toby Melville Фото: REUTERS/Toby Melville
Фото: REUTERS/Toby Melville

Об этом было объявлено на церемонии Golden Tracks, которая состоялась в Эстонии, сообщает ТАСС.

Старший лейтенант Ласицкене победила на Военных играх с флагом России

В борьбе за эту престижную награду первая в истории прыжков в высоту трехкратная чемпионка мира опередила бегуний - представительницу Великобритании Дайну Эшер-Смит, Сифан Хассан из Нидерландов, а также немецкую прыгунью Малайку Михамбо.

Мария Ласицкене в этом сезоне стала первой в истории трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту, а также выиграла чемпионат Европы в помещении и финал "Бриллиантовой лиги".

Спорт Виды спорта Легкая атлетика
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