Победительница чемпионата мира 2019 года в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене признана лучшей легкоатлеткой Европы 2019 года.

Об этом было объявлено на церемонии Golden Tracks, которая состоялась в Эстонии, сообщает ТАСС.

В борьбе за эту престижную награду первая в истории прыжков в высоту трехкратная чемпионка мира опередила бегуний - представительницу Великобритании Дайну Эшер-Смит, Сифан Хассан из Нидерландов, а также немецкую прыгунью Малайку Михамбо.

Мария Ласицкене в этом сезоне стала первой в истории трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту, а также выиграла чемпионат Европы в помещении и финал "Бриллиантовой лиги".