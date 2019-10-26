Медведева избежала серьезных травм после падения в короткой программе

Фигуристка Евгения Медведева смогла избежать серьезных травм после падения в короткой программе на турнире Гран-при в Канаде.

Выступление Евгении Медведевой в короткой программе на втором в сезоне Гран-при в Канаде получилось крайне неудачным. В одном из моментов она упала при исполнении тройного лутца и врезалась спиной в бортик. Россиянка докатала программу, но ав итоге показала лишь шестой результат.

Тренер россиянки Брайан Орсер после соревнований успокоил болельщиков россиянки. "Она не получила абсолютно никаких травм", - сказал он.

Сама же Медведева отказалась от общения с представителями СМИ.