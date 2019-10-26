Microsoft заключила контракт с Пентагоном на 10 миллиардов долларов

Пентагон объявил Microsoft победителем контракта на 10 миллиардов долларов. Компания в течение десяти лет будет заниматься созданием облачной инфраструктуры хранения данных для минобороны США.

Между тем главным претендентом на сделку считалась корпорация Amazon, которая была близка к тому, чтобы получить данный контракт весной 2019 года, передает РИА Новости. Компания поставляет оборудование ЦРУ и различным правительственным агентствам США. В Amazon считают, что детальная оценка исключительно на основе сравнимых оферт привела бы к другому исходу тендера.

Что касается компании Google, то в 2018 году она решила выйти из этого тендера, сославшись на этические соображения касательно разработки искусственного интеллекта.