Минобороны РФ обвинило США в контрабанде сирийской нефти

В Российском военном ведомстве жестко отреагировали на заявление главы Пентагона Марка Эспера.

После встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе он завил, что американцы усилят свои позиции в провинции Дэйр- эз-Зор на северо-востоке Сирии. Это якобы делается для того, чтобы пресечь доступ террористов ИГ (запрещена в РФ) к находящимся там месторождениям нефти.

В западных СМИ появилась информация, что для охраны скважин Пентагон планирует выделить 500 военнослужащих и несколько десятков танков "Абрамс".

Эта новость, противоречащая прежним заявлениям руководства США, в том числе самого Эспера, об отводе войск из Сирии в Ирак и последующим их возвращением в Соединенные Штаты, ничуть не удивила наших военных.

Тем не менее, официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков напомнил, что абсолютно все находящиеся на территории Сирии залежи углеводородов и других полезных ископаемых принадлежат не террористам и, тем более, не "американским защитникам от игиловцев", а исключительно самим сирийцам.

- Ни в международном праве, ни в американском законодательстве, - нигде нет и не может быть ни одной законной задачи для американских войск, - по охране и обороне углеводородных залежей Сирии от самой Сирии и ее народа, - отметил генерал. - Поэтому то, чем сейчас занимается Вашингтон, - захват и удержание под своим вооруженным контролем нефтяных полей на востоке Сирии, является, попросту говоря, международным государственным бандитизмом".

Настоящей причиной этой незаконной деятельности США в Сирии, по словам Конашенкова, лежит далеко от провозглашаемых Вашингтоном идеалов свободы и лозунгов по борьбе с терроризмом.

Как свидетельствуют представленные Минобороны России снимки нашей космической разведки, сирийская нефть и до, и после разгрома террористов ИГ в Заевфратье, под надежной охраной военнослужащих США активно добывалась и массово направлялась бензовозами на переработку за пределы Сирии.

При этом официально Вашингтон объявил санкции на поставку нефтепродуктов в Сирию, которые распространяются не только на американские компании, но и любые другие.

Между тем, именно под охраной американских военнослужащих и сотрудников американских частных военных компаний (ЧВК) бензовозы с нефтяных полей Восточной Сирии направляются контрабандой в другие государства.

"В случае любого нападения на такой караван для его защиты немедленно привлекаются силы специальных операций и боевая авиация США", - рассказал Конашенков. Кстати, и сама добыча нефти, по данным наших военных, осуществляется с помощью оборудования, предоставленного в обход всех американских санкций ведущими западными корпорациями.

Генерал привел следующий очень показательный пример. Подряд на вывоз нефти реализуется подконтрольной США компанией "Сэдкаб", созданной при так называемой "Автономной администрации Восточной Сирии". А доход с контрабанды сирийской нефти через взаимодействующие с ней брокерские компании поступает на номерные счета американских ЧВК и спецслужб США.

С учетом того, что стоимость одного барреля сирийской контрабандной нефти составляет 38 долларов США, ежемесячная выручка этого "частного бизнеса" американских государственных служб превышает 30 миллионов долларов.

- За такой непрерывный и освобожденный от контроля и налогов американского государства финансовый поток руководство Пентагона и Лэнгли будут готовы охранять и оборонять нефтяные скважины в Сирии от мифических "скрытых ячеек ИГ" бесконечно, - уверен официальный представитель Минобороны РФ.

Между тем

Как накануне сообщили в нашем министерстве обороны, колонна российской военной полиции осуществила патрулирование по новому маршруту вдоль сирийско-турецкой границы. Общая протяженность их пути от города Камишлия на севере Сирии до населенного пункта Матала и обратно составила свыше 210 километров.

В сообщении ведомства говорится, что военные полицейские РФ оказывают помощь в обеспечении безопасности местного населения и поддержании правопорядка, осуществляют патрулирование в назначенных районах и содействуют выводу курдских отрядов самообороны и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы.

Руководитель российского миротворческого центра Алексей Бакин также сообщил, что в минувшую пятницу для выполнения специальных задач из Чечни в Сирию перебросили около 300 военных полицейских. Генерал уточнил, что на Ближний Восток командировали наиболее подготовленных военнослужащих, имеющих опыт подобных операций и прошедших обучение в Центре военной полиции во Владикавказе.

Бакин также проинформировал, что на линии соприкосновения с турецкими военными продолжается развертывание подразделений сирийской армии. Специалисты нашего миротворческого Центра отслеживает ситуацию в этих районах. Сейчас обстановка там стабильная. Что же касается сообщения некоторых зарубежных СМИ о боестолкновениях между войсками Асада и протурецкими формированиями в районе населенного пункта Телль-Тамр в провинции Эль-Хаска, генерал назвал их не соответствующими действительности.