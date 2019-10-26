"Мисс Украина" находчиво отметила на вопрос о принадлежности Крыма

Украинские власти требуют от деятелей культуры твердо следовать идеологическим и политическим установкам. Однако это у них не всегда получается, что продемонстрировала победительница национального конкурса красоты и обладательница титула "Мисс Украина" Маргарита Паша.

На вопрос журналистов "Чей Крым?", она ответила, что "всех людей".

"Я считаю, что Крым всех людей. Вся территория Земли, она принадлежит всем нам людям", - приводит слова красавицы портал strana.

Паша также рассказала, что в детстве часто посещала полуостров и отдыхала там со своей семьей. Кроме того, в Феодосии проживает ее сестра.

Напомним, в марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь - городом федерального значения. Украинские власти итогов голосования не признают. До сих пор с Крымом нарушение транспортное сообщение, не подается вода по Северо-Крымскому каналу.