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Рубрика: В мире

"Мисс Украина" находчиво отметила на вопрос о принадлежности Крыма

Текст: Александр Саможнев
Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Украинские власти требуют от деятелей культуры твердо следовать идеологическим и политическим установкам. Однако это у них не всегда получается, что продемонстрировала победительница национального конкурса красоты и обладательница титула "Мисс Украина" Маргарита Паша.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
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На вопрос журналистов "Чей Крым?", она ответила, что "всех людей".

"Я считаю, что Крым всех людей. Вся территория Земли, она принадлежит всем нам людям", - приводит слова красавицы портал strana.

Паша также рассказала, что в детстве часто посещала полуостров и отдыхала там со своей семьей. Кроме того, в Феодосии проживает ее сестра.

Напомним, в марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь - городом федерального значения. Украинские власти итогов голосования не признают. До сих пор с Крымом нарушение транспортное сообщение, не подается вода по Северо-Крымскому каналу.

В мире экс-СССР Украина
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