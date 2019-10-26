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Рубрика: Экономика

Орешкин озвучил предел снижения ключевой ставки Центробанка

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин. Фото: Сергей Гунеев/ РИА Новости Министр экономического развития РФ Максим Орешкин. Фото: Сергей Гунеев/ РИА Новости
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин. Фото: Сергей Гунеев/ РИА Новости

Министр экономического развития Максим Орешкин отметил, что уровень базовой ставки Центробанка не должен опускаться ниже трех процентов. Идеальным вариантом, по его словам, является понижение ставки до уровня инфляции или чуть ниже ее. Он добавил, что, если такого уровня окажется недостаточно, лучше "увеличивать дефицит". Министр подчеркнул, что низкие процентные ставки усиливают дисбаланс в обществе.

Фото: iStock
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Между тем глава ведомства отметил, что решение ЦБ снизить ключевую ставку до 6,5 процента - агрессивное, но верное. По словам Орешкина, ставку опускают, когда перестают работать способы стимулирования экономики с помощью денежно-кредитной политики. "Я рад, что ЦБ на это реагирует", - подытожил министр в интервью телеканалу РБК. Орешкин считает, что следствием этого шага "рано или поздно" станет увеличение ипотечного и корпоративного кредитования, а также более активный рост зарплат.

Напомним, Банк России на заседании совета директоров в пятницу принял решение опустить ключевую ставку сразу на 0,5 процентных пункта, до 6,5 процента годовых. Настолько крупного одномоментного снижения ставки не было с декабря 2017 года. Регулятор также серьезно понизил свой прогноз по инфляции в 2019 году: теперь он ожидает роста потребительских цен не на 4-4,5 процента, а на 3,2-3,7 процента. Банк России указал, что если ситуация будет развиваться по базовому прогнозу, то целесообразность еще одного снижения ключевой ставки будет оцениваться на одном из ближайших заседаний.

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