Новости

Венесуэла ликвидировала принадлежащий наркокартелю аэродром 03:45
Пять тысяч человек провели ночь в аэропорту Токио из-за ливней 03:30
Посольство РФ заявило о понимании американцами абсурдности дела Бутиной 03:23
Трамп восстановил беспошлинную торговлю с Украиной 03:11
США частично приостановили полеты на Кубу 02:43
Почти 40 тысяч домов остались без света в Финляндии 02:25
Лайнер с Марией Бутиной вылетел из Майами в Москву 02:00
Посол РФ заявил о важности диалога с США по контролю над вооружениями 01:57
Почти 900 тысяч чилийцев пришли на акцию протеста в Сантьяго 01:31
Головин помог "Монако" обыграть "Нант" 00:20
Видео: в Турции тренер избил юных футболистов после поражения 25.10.2019
Под Калининградом кочегар надругался над четырехлетней девочкой 25.10.2019
В ПФР рассказали, как заработать российскую пенсию из-за границы 25.10.2019
В Калининграде полицейских уволили после смерти задержанного от ожогов 25.10.2019
Huawei может начать тестировать свое ПО в России 25.10.2019
В Барселоне снова начались протестные митинги 25.10.2019
В Bellator дебютирует звезда фильмов для взрослых 25.10.2019
В Минобороны РФ опровергли сообщения СМИ об атаке на севере Сирии 25.10.2019
Красильников и Стояновский признаны лучшей командой года по версии CEV 25.10.2019
Хачанов и Рублев проиграли в Вене 25.10.2019
"Рубин" и "Урал" сыграли вничью в 14-м туре чемпионата России по футболу 25.10.2019
Овсянников вновь стал замглавы Минпромторга 25.10.2019
Медведев назначил нового замглавы Росприроднадзора 25.10.2019
В московском метро установят автоматы по приему бутылок 25.10.2019
На железнодорожной арке Крымского моста включили архитектурную подсветку 25.10.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как в отпуске не заболеть лихорадкой Денге
Как в отпуске не заболеть лихорадкой Денге
В Гидрометцентре рассказали о завершении теплой осени
В Гидрометцентре рассказали о завершении теплой осени
Как обезопасить себя от мошенничества при покупке недвижимости
Как обезопасить себя от мошенничества при покупке недвижимости
26.10.2019 03:30
Рубрика: В мире

Пять тысяч человек провели ночь в аэропорту Токио из-за ливней

Восемь человек погибли, еще двое пропали без вести в японской префектуре Тиба.

Фото: AP Photo/Jae C. Hong
В Японии более 40 тысяч домов остаются без воды после тайфуна "Хагибис"

Несколько дней центральную и северо-восточную часть Страны восходящего солнца заливают сильные дожди. В Тибе за 12 часов выпала месячная норма осадков. Реки вышли из берегов и затопили рисовые поля и другие сельхозугодия. Под водой оказались автомобильные дороги.

Нарушено транспортное сообщение между аэропортом Нарита и Токио. Из-за этого почти пять тысяч человек были вынуждены провести ночь в терминалах воздушной гавани, сообщает ТАСС.

В мире Восточная Азия Япония
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Медведев ответил министру из США на слова о вступлении Узбекистана в ЕАЭС
Шойгу: Выход США из ДРСМД спровоцирует гонку вооружений в Европе и Азии
Песков прокомментировал кредитные планы Минска
Арест акций проектной компании не остановит "Турецкий поток"
В Волгограде арестован подозреваемый в хищении данных клиентов банка