Пять тысяч человек провели ночь в аэропорту Токио из-за ливней

Восемь человек погибли, еще двое пропали без вести в японской префектуре Тиба.

Несколько дней центральную и северо-восточную часть Страны восходящего солнца заливают сильные дожди. В Тибе за 12 часов выпала месячная норма осадков. Реки вышли из берегов и затопили рисовые поля и другие сельхозугодия. Под водой оказались автомобильные дороги.

Нарушено транспортное сообщение между аэропортом Нарита и Токио. Из-за этого почти пять тысяч человек были вынуждены провести ночь в терминалах воздушной гавани, сообщает ТАСС.