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26.10.2019 13:32
Рубрика: Власть

Путин обсудил Сирию и контакты с африканцами на совещании Совбеза РФ

Текст: Кира Латухина
На оперативном совещании с постоянными членами Совбеза РФ президент обсудил меморандум по Сирии и свои контакты с африканскими лидерами в Сочи. Обсуждались вопросы внутрироссийской повестки, сообщили в пресс-службе Кремля.
Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости
Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости

Также президент рассказал о содержании своих контактов на полях саммита Россия - Африка в Сочи.

Фото: Константин Завражин/РГ
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Участники обменялись мнениями по реализации меморандума, согласованного между лидерами России и Турции, и по ситуации в Сирии.

В совещании приняли участие премьер-министр Дмитрий Медведев, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, руководитель кремлевской администрации Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава МВД Владимир Колокольцев, министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, директор СВР Сергей Нарышкин, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Власть Работа власти Внешняя политика Ситуация в Сирии
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