Путин обсудил Сирию и контакты с африканцами на совещании Совбеза РФ

На оперативном совещании с постоянными членами Совбеза РФ президент обсудил меморандум по Сирии и свои контакты с африканскими лидерами в Сочи. Обсуждались вопросы внутрироссийской повестки, сообщили в пресс-службе Кремля.

Также президент рассказал о содержании своих контактов на полях саммита Россия - Африка в Сочи.

Участники обменялись мнениями по реализации меморандума, согласованного между лидерами России и Турции, и по ситуации в Сирии.

В совещании приняли участие премьер-министр Дмитрий Медведев, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, руководитель кремлевской администрации Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава МВД Владимир Колокольцев, министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, директор СВР Сергей Нарышкин, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.