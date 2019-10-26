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26.10.2019 12:18
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Гидрометцентр предупредил о грядущем похолодании

Текст: Евгений Гайва
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Наступившие выходные будут относительно теплыми в Центральной России перед грядущим похолоданием, сообщили в Гидрометцентре.

Фото: Константин Чалабов / РИА Новости
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Особенно теплая погода намечается в воскресенье, например, в Москве будет 14…16 градусов. В понедельник в течение суток будет всего 6…8 градусов, а потом похолодает еще больше. Самым холодным днем на предстоящей неделе станет 31 октября: ночью -1…-6, днем от +2 до -3 градусов, пройдет небольшой снег.

В большинстве центральных областей днем 8…15 градусов в субботу и 11…18 градусов в воскресенье. Хотя пройдут дожди и усилится ветер до 13-18 м/с.

"А уже в понедельник заметно прохладнее, на севере Центрального округа ночью до -1 градуса, днем 4…11 градусов, на юге округа в основном будет 11…16", - сообщают синоптики.

После выходных постепенно начнет холодать, в ночь на 31 число ожидается слабый мороз, -1…-6 градусов, днем от -3 до +2 градусов, пройдет небольшой снег.

Испортится погода и в областях северо-запада. В некоторые регионы холод придет уже в воскресенье.

В Санкт-Петербурге в выходные дождливо и ветрено. В субботу днем 10…12 градусов, в воскресенье 7…9 градусов, а в понедельник +2…+4, мокрый снег с дождем.

Выходные будут теплыми в Калининградской области. Воздух прогреется до 14...18 градусов, в воскресенье может пройти дождь и на пару градусов станет прохладнее.

Фото: iStock
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В Карелию в ночь на воскресенье циклон принесет дождливую и ветреную погоду. Дождь сменится сильным мокрым снегом, температура воздуха понизится до 0…+5, а на севере до 5 градусов мороза. В Мурманской области в воскресенье уже ожидается небольшой мороз, днем -2…-7, ночью до -15. В Архангельской области к концу выходных похолодает до 0…+5.

А в Коми уже настоящая зима. На северо-востоке сильный дождь и снег, гололед, ветер до 20 м/с, днем +5…+10 на юге и до -1 на севере.

В Поволжье пройдут дожди, но погода удержится теплая, днем 7…14 градусов. Правда, будет ветрено и дождливо.

На юге сохранится теплая погода, и дождей по-прежнему не будет, только на юге Краснодарского края местами пройдет небольшой дождь, днем 15…20, в Крыму 13…18 градусов.

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