Под Калугой автомобиль насмерть сбил женщину с трехлетней девочкой

Под Калугой на пешеходном переходе иномарка наехала на женщину с девочкой. В результате ДТП пешеходы погибли на месте, сообщили "РГ" в пресс-службе УМВД по региону.

Трагедия произошла на 37-м километре автодороги "Обход города Калуги от трассы М-3". Примерно в 18:04 автомобиль Volkswagen совершил наезд на женщину с ребенком.

По данным полиции, автомобиль, за рулем которого был 38-летний мужчина, ехал в сторону Тулы. Женщина 38 лет и девочка 3-4 лет переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В аварии обе погибли.

На месте ДТП работают сотрудники полиции и МЧС, медики. Обстоятельства аварии уточняются.