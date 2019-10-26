В Москве почтили память жертв теракта на Дубровке

В столице вспоминают трагические события в театральном центре на Дубровке, где 17 лет назад террористы взяли в заложники актеров и зрителей мюзикла "Норд-Ост".

К мемориалу на улице Мельникова москвичи и гости столицы сегодня приносят игрушки и цветы, зажигают свечи. Утром возле театрального центра прошел траурный митинг, начавшийся с минуты молчания. Родственники погибших и очевидцы тех событий выступили перед собравшимися. Всего собралось более 150 человек.

Напомним, что 17 лет назад боевики три дня удерживали в заложниках более 900 человек. В результате теракта погибли 130 человек.

Заложники были освобождены в ходе спецоперации утром 26 октября 2002 года.