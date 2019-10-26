В Подмосковье задержали подозреваемого в убийстве своих родителей

В Подмосковье задержан 25-летний мужчина, которого подозревают в убийстве собственных родителей.

Преступление произошло в пятницу, 25 октября. В этот день в одной из квартир были обнаружены тела супругов с множественными колото-резаными ранами. Полицейские отработали различные версии преступления и задержали в качестве подозреваемого сына потерпевших.

На допросе он дал признательные показания, сообщила "РГ" старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

Она добавила, что в ближайшее время следствие направит в суд ходатайство об избрании для мужчины меры пресечения. Расследование продолжается.