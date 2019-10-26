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26.10.2019 15:15
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Загадочные барельефы найдены в туннелях Монтесумы

Текст: Денис Передельский
Фото: Edith Camacho / INAH Фото: Edith Camacho / INAH
Фото: Edith Camacho / INAH

Археологи из Национального института антропологии и истории Мексики (INAH) обнаружили 11 ранее неизвестных науке петроглифов и барельефов в стенах туннеля, которые появились в доиспанский период.

Об открытии сообщает INAH, а коротко о нем рассказывает издание Mexico News Daily. Археологи обследовали один из туннелей, который был частью дренажной системы - дамбы, длина которой достигала четырех километров.

Фото: iStock
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Она была построена ацтеками в XV веке в доколумбовый период при правителе Монтесуме I. Система была предназначена для регулирования потока воды, которая поступала в столицу ацтеков - Теночтитлан. Сейчас на его месте расположен мегаполис Мехико.

Дамба была возведена на острове в центре озера Тескоко. Кстати, остров был искусственным. Плотина была разрушена испанским конкистадором Эрнаном Кортесом, но впоследствии ее восстановили для борьбы с наводнениями.

В одном из таких туннелей и были обнаружены ранее неизвестные изображения. По словам археолога Рауля Гарсии, были найдены изображения воинского щита, голова хищной птицы и характерный для ацтеков орнамент.

Кроме того, в центральном камне в арке у входа в туннель было обнаружено изображение храма или теокалли, посвященного богу дождя Тлалоку. Гарсия предполагает, что петроглифы и рельефные панели с лепниной могли быть вырезаны людьми, которые жили в близлежащих городах Экатепек и Чиконаутла до прибытия испанцев.

А в глубине туннеля эти важные барельефы оказались позже, когда дамбу начали восстанавливать люди из других городов. Гарсия добавил, что в ходе раскопок были найдены четыре железных гвоздя, две деревянные балки и груда органического материала.

Вероятно, это остатки ворот, которыми дамбу оснастили в XVII веке.

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