Два дальневосточника ответят за развратные действия в самолете

43-летняя жительница Владивостока и 41-летний житель Находки привлечены к административной ответственности за развратные действия на борту самолета, выполнявшего рейс Москва - Владивосток.

В дежурную часть полиции в аэропорту Владивостока с борта летящего лайнера поступило сообщение, что два подвыпивших пассажира нарушают общественный порядок. Нарушителей встретили у трапа приземлившегося самолета и препроводили в дежурную часть. Выяснилось, что они, выпив, "совершали действия развратного характера, на замечания пассажиров и членов экипажа не реагировали", сообщила пресс-служба Управления на транспорте МВД России по ДФО.

После медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения в отношении обоих были составлены протоколы по статьям КоАП РФ, предусматривающим до 15 суток административного ареста.