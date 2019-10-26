В Улан-Удэ семь человек пострадали при взрыве газа в кафе

В Улан-Удэ в кафе, расположенном на улице Ленина, в субботу при взрыве бытового газа и возникшем пожаре пострадали семь человек.

В пресс-службе регионального управления МЧС сообщили, что сигнал о возгорании поступил в 8.41. Пожарные прибыли на место происшествия через две минуты. К этому времени в помещении уже произошел "хлопок бытового газа".

Сам очаг возгорания составил всего два квадратных метра, и пламя быстро потушили. Но из-за взрыва газа пострадали семь человек. Их передали врачам. ПО неофициальной информации, состояние одного пострадавшего тяжелое.

Судя по всему, все пострадавшие - работники кафе. По словам пожарных, посетителей в это ранее время в заведении не было.

В помещении разрушены внутренние перегородки, остекление и входная дверь.

Сейчас на месте происшествия работают дознаватели МЧС РФ, устанавливая причины и обстоятельства ЧП.