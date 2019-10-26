Пропавшим самолетом управлял глава Федерации сверхлегкой авиации Прикамья

Частным самолетом Cessna, который перестал выходить на связь в Пермском крае, управлял председатель Федерации сверхлегкой авиации региона Геннадий Белоглазов, заявил ТАСС заместитель пропавшего Юрий Гилей.

Воздушное судно вылетело сегодня в 11.30 по местному времени из деревни Нижнее Городище Частинского района в направлении поселка Фролы, однако до сих пор не приземлилось там и на связь не выходило.

По данным регионального МЧС, на борту самолета находился только пилот.

О ЧП оповестили все экстренные службы региона, транспортную прокуратуру и глав сельских поселений, которые находятся по планировавшемуся пилотом маршруту. На поиски вылетел вертолет, а также вышла группа спасателей, к которой присоединились и добровольцы из местных жителей.