Самарских учителей попросили не использовать WhatsApp и Viber

В Самарской области чиновники из регионального департамента информационных технологий и связи рекомендовали государственным, региональным и муниципальным органам власти отказаться от использования зарубежных почтовых сервисов, мессенджеров и социальных сетей при передаче служебной информации.

Речь идет о внутренней переписке, финансовых вопросах, отчетах и так далее. Эту информацию официально распространила пресс-служба департамента. А потом выяснилось, что эта рекомендация касается и школьных учителей.

Чиновники рекомендуют переходить на отечественные аналоги: почтовые сервисы "Яндекса", "Мэйла", мессенджер "ТамТам". Самарские власти аргументируют свою позицию необходимостью обеспечить информационную безопасность.

В социальных сетях уже поднялся шквал возмущения. Пользователям кажется, что таким образом будут ущемлены их права и свободы, закрепленные в Конституции. Чиновники парируют, что это не запрет, а рекомендации, которые не касаются родительских чатов в школах.

Но у пользователей возникают вопросы, можно ли будет теперь присутствовать учителю в чате иностранного мессенджера. Они так же не верят аргументам про информационную безопасность, а говорят о некой "коммерческой составляющей" в продвижении российского программного обеспечения.

Директор образовательного центра "Южный город" в Тольятти Владимир Кильдюшкин говорит, что рекомендации от регионального министерства образования в школе получили, но быстро им последовать не получится.

"В штате школы 200 учителей, если бы у меня их было только десять, мы бы быстро могли перейти на "ТамТам", а пока продолжаем общаться в Viber, - говорит Владимир Кильдюшкин. - У меня "ТамТам" установлен, с некоторыми своими знакомыми я в нем общаюсь. А что касается почтовых сервисов, то лично я давно пользуюсь российскими".