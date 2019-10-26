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26.10.2019 20:09
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Самарских учителей попросили не использовать WhatsApp и Viber

Текст: Ольга Дмитренко (Самара)
В Самарской области чиновники из регионального департамента информационных технологий и связи рекомендовали государственным, региональным и муниципальным органам власти отказаться от использования зарубежных почтовых сервисов, мессенджеров и социальных сетей при передаче служебной информации.

Речь идет о внутренней переписке, финансовых вопросах, отчетах и так далее. Эту информацию официально распространила пресс-служба департамента. А потом выяснилось, что эта рекомендация касается и школьных учителей.

Чиновники рекомендуют переходить на отечественные аналоги: почтовые сервисы "Яндекса", "Мэйла", мессенджер "ТамТам". Самарские власти аргументируют свою позицию необходимостью обеспечить информационную безопасность.

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости
Минпросвещения осудило запрет WhatsApp в самарской школе

В социальных сетях уже поднялся шквал возмущения. Пользователям кажется, что таким образом будут ущемлены их права и свободы, закрепленные в Конституции. Чиновники парируют, что это не запрет, а рекомендации, которые не касаются родительских чатов в школах.

Но у пользователей возникают вопросы, можно ли будет теперь присутствовать учителю в чате иностранного мессенджера. Они так же не верят аргументам про информационную безопасность, а говорят о некой "коммерческой составляющей" в продвижении российского программного обеспечения.

Директор образовательного центра "Южный город" в Тольятти Владимир Кильдюшкин говорит, что рекомендации от регионального министерства образования в школе получили, но быстро им последовать не получится.

"В штате школы 200 учителей, если бы у меня их было только десять, мы бы быстро могли перейти на "ТамТам", а пока продолжаем общаться в Viber, - говорит Владимир Кильдюшкин. - У меня "ТамТам" установлен, с некоторыми своими знакомыми я в нем общаюсь. А что касается почтовых сервисов, то лично я давно пользуюсь российскими".

Общество СМИ и соцсети Общество Образование Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область
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