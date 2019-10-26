Число погибших в ДТП на Алтае выросло до восьми

В Алтайском крае на трассе Барнаул-Рубцовск при лобовом столкновении микроавтобуса и минивэна погибли 8 человек, включая ребенка. Еще 8 человек пострадали.

- ДТП произошло примерно в 7:50 утра по местному времени на 74 километре автодороги Барнаул - Рубцовск (А-322) в Топчихинском районе, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю. - Столкновение микроавтобуса Fiat Ducato и минивена Nissan Presage по предварительным данным произошло из-за того, что водитель минивэна выехал на встречную полосу. В результате сильнейшего лобового удара погибли 8 человек. Все, кто ехал в минивэне - а это четверо человек включая восьмилетнюю девочку погибли. Еще четверо погибших - в микроавтобусе, водитель Fiat Ducato жив. Сотрудники ГИБДД сейчас устанавливают все обстоятельства ДТП.

Уже известно, что водитель 1992 года рождения, находившийся за рулем Nissan Presage не имел доверенности на управление автомобилем и не вписан в страховой полис ОСАГО. Хозяин автомобиля находился рядом. В минвэне ехали родственники.

По данным минздрава края, при эвакуации пострадавших на месте ДТП работали две бригады скорой медицинской помощи Топчихинской ЦРБ и две бригады Калманской ЦРБ. Четыре человека доставлены в Топчихинскую больницу, состояние пациентов специалисты оценивают как тяжелое. В медучреждение уже прибыли врачи Краевого центра медицины катастроф. После стабилизации состояния пациентов их доставят в Краевую клиническую больницу скорой медицинской помощи.

Одна пациентка доставлена в Калманскую ЦРБ: в это медучреждение также уже выехали врачи Краевого центра медицины катастроф для организации эвакуации пациентки в Краевую клиническую больницу скорой медицинской помощи.

Еще три человека были доставлены попутным транспортом в Алейскую центральную районную больницу. При необходимости для эвакуации других пациентов в медучреждения Барнаула будет задействован вертолет. Санитарный транспорт уже подготовлен для этой цели.