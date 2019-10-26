ДТП с микроавтобусом в Алтайском крае унесло жизни пяти человек

Микроавтобус и минивэн столкнулись в Топчихинском районе Алтайского края. Nissan Presage, который двигался со стороны Барнаула в сторону Алейска, выехал на встречную полосу, в результате чего врезался в автомобиль Fiat Ducato.

Инцидент произошел на 75 километре трассы "Барнаул-Рубцовск". В результате ДТП погибли восемь человек, передает ТАСС. Еще пять получили ранения и были госпитализированы. Состояние пострадавших оценивается как тяжелое.

Всего в салонах двух транспортных средств, по предварительной информации, было 16 человек. В момент ДТП в Nissan Presage находились родственники водителя. Ведется выяснение причин трагедии.