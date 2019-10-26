Новости

ДТП с микроавтобусом в Алтайском крае унесло жизни пяти человек 08:29
Врачи назвали пять продуктов, которые чаще всего вызывают болезни 08:20
Адвокат Трампа проговорился о 200 тысячах долларов из Бахрейна 08:02
СК России: Один из пострадавших в кафе в Улан-Удэ находится в коме 07:11
В ПФР объяснили, кому отказывают в назначении пенсии 07:10
Китай и США завершили консультации по ряду двусторонних документов 07:07
В Улан-Удэ число пострадавших в кафе выросло до 12 06:47
Белый дом усилил борьбу с утечками информации 06:30
Два дальневосточника ответят за развратные действия в самолете 06:21
Орешкин озвучил предел снижения ключевой ставки Центробанка 06:20
В Улан-Удэ семь человек пострадали при взрыве газа в кафе 05:59
Microsoft заключила контракт с Пентагоном на 10 миллиардов долларов 05:47
Число погибших в ходе беспорядков в Ираке возросло до 40 05:06
Тело умершей 15 лет назад женщины найдено в одной из квартир Мадрида 05:02
Захарова призвала Киев отправить гумпомощь в Донбасс вместо протеста 04:17
Почти 10 тысяч сторонников Греты Тунберг вышли на митинг в Ванкувере 04:13
Венесуэла ликвидировала принадлежащий наркокартелю аэродром 03:45
Пять тысяч человек провели ночь в аэропорту Токио из-за ливней 03:30
Посольство РФ заявило о понимании американцами абсурдности дела Бутиной 03:23
Трамп восстановил беспошлинную торговлю с Украиной 03:11
США частично приостановили полеты на Кубу 02:43
Почти 40 тысяч домов остались без света в Финляндии 02:25
Лайнер с Марией Бутиной вылетел из Майами в Москву 02:00
Посол РФ заявил о важности диалога с США по контролю над вооружениями 01:57
Почти 900 тысяч чилийцев пришли на акцию протеста в Сантьяго 01:31
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как в отпуске не заболеть лихорадкой Денге
Как в отпуске не заболеть лихорадкой Денге
В Гидрометцентре рассказали о завершении теплой осени
В Гидрометцентре рассказали о завершении теплой осени
Как обезопасить себя от мошенничества при покупке недвижимости
Как обезопасить себя от мошенничества при покупке недвижимости
26.10.2019 08:29
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

ДТП с микроавтобусом в Алтайском крае унесло жизни пяти человек

Микроавтобус и минивэн столкнулись в Топчихинском районе Алтайского края. Nissan Presage, который двигался со стороны Барнаула в сторону Алейска, выехал на встречную полосу, в результате чего врезался в автомобиль Fiat Ducato.

Женщина-водитель спровоцировала ДТП с участием семи машин в Москве

Инцидент произошел на 75 километре трассы "Барнаул-Рубцовск". В результате ДТП погибли восемь человек, передает ТАСС. Еще пять получили ранения и были госпитализированы. Состояние пострадавших оценивается как тяжелое.

Всего в салонах двух транспортных средств, по предварительной информации, было 16 человек. В момент ДТП в Nissan Presage находились родственники водителя. Ведется выяснение причин трагедии.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Сибирь СФО Алтайский край
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Орешкин озвучил предел снижения ключевой ставки Центробанка
В Улан-Удэ число пострадавших в кафе выросло до 12
Захарова призвала Киев отправить гумпомощь в Донбасс вместо протеста
Трамп восстановил беспошлинную торговлю с Украиной
Медведев поручил обосновать штрафы за небольшое превышение скорости