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26.10.2019 13:19
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В квартире дома в Новокузнецке произошел взрыв

Текст: Светлана Сибина (Омск)

В одной из квартир на улице Мира в Новокузнецке Кемеровской области произошел взрыв. В результате ЧП пострадали два человека, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на региональную пресс-службу управления МВД.

Фото: Эльвира Балганова/ТАСС
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По данным ведомства, хозяйка квартиры, пенсионерка, попросила своего старшего двоюродного брата помочь ей вскрыть сейф, который остался от покойного мужа.

При попытке сделать это и произошел взрыв, из-за которого затем вспыхнул пожар. Брат и сестра получили травмы разной степени тяжести и были госпитализированы.

На месте происшествия работают сотрудники полиции.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область
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