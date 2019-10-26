В квартире дома в Новокузнецке произошел взрыв

В одной из квартир на улице Мира в Новокузнецке Кемеровской области произошел взрыв. В результате ЧП пострадали два человека, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на региональную пресс-службу управления МВД.

По данным ведомства, хозяйка квартиры, пенсионерка, попросила своего старшего двоюродного брата помочь ей вскрыть сейф, который остался от покойного мужа.

При попытке сделать это и произошел взрыв, из-за которого затем вспыхнул пожар. Брат и сестра получили травмы разной степени тяжести и были госпитализированы.

На месте происшествия работают сотрудники полиции.