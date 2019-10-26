"Ахмат" и "Арсенал" устроили драку в матче молодежного первенства

Футболисты грозненского "Ахмата" и тульского "Арсенала" устроили драку в матче молодежного первенства, по итогам которой были показаны три красные карточки.

Встреча 14-го тура прошла в Грозном на стадионе имени Билимханова. В первом тайме гости вели в счете со счетом 2:1, однако в самой концовке стартовой 45-минутки на поле вспыхнула потасовка, которую удалось разнять лишь с помощью выбежавших на поле сотрудников клубов.

В одном из эпизодов в центре поля произошло столкновение игроков двух команд, и арбитр остановил встречу, зафиксировав нарушение правил со стороны гостей. Игроку тульского клуба была предъявлена желтая карточка, однако игроки "Ахмата" посчитали такое наказание недостаточным и сами решили наказать обидчика. В итоге на поле началась драка.

У Ахмата" красные карточки получили Таймаз Хизриев и Мурсалин Денилханов, а у "Арсенала" удалили Никиту Мельникова. Что же касается результата встречи, то "Арсенал" победил - 3:1.