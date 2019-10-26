"Ахмат" не сумел удержать победу в игре с "Арсеналом"

В субботу в матче 14-го тура российской премьер-лиги "Ахмат" дома сыграл вничью с тульским "Арсеналом" - 1:1 (1:0). Хозяевам на своем поле пока не удается победить под руководством нового главного тренера Игоря Шалимова.

Грозненский клуб набирает 13 очков и вместе с "Сочи" теперь делит 13-14-ое места. На счету "Арсенала" теперь 16 очков, туляки обошли "Спартак", догнав "Рубин" и "Уфу".

Клуб из столицы Чечни, заявившей перед началом сезона о желании завоевать путевку в Лигу Европы, пока не выглядит способным на такие свершения коллективом. "Ахмат" сейчас находится на 14-м месте, и даже недавняя замена наставников (место Рашида Рахимова занял Игорь Шалимов) пока на качестве игры почти не отразилась.

Но и "Арсенал" под руководством Игоря Черевченко тоже забуксовал, набрав в последних шесть поединках всего два очка.

Первая половина сегодняшнего противостояния подтвердила: соперники выглядят не слишком впечатляюще. Постоянные потери при передачах, отсутствие даже намеков на какие-то осмысленные комбинационные действия были присущи обеим командам.

А два опасных момента вытекающими из логики течения матча не выглядели. После дальнего удара туляка Горбатенко мяч зацепил защитника и по замысловатой траектории перелетел через голкипера Городова, угодив в перекладину. Набежавший форвард "Арсенала" Тудориев не сумел с трех метров поразить ворота.

Зато защитник сборной России и "Ахмата" удачно переправил головой мяч, который справа навесил со штрафного с правого фланга Альварес, в сетку ворот гостей - 1:0, 20-я минута.

В дебюте второй половины туляки, основательно завладели мячом, однако долгое время серьезно потревожить оборону грозненцев у них не получалось. Правда, до 76-й минуте, когда Горбатенко со своей половины длинным пасом отправил в прорыв Кангву. Защитник Уциев упустил нападающего, и центрфорвард гостей, войдя в штрафную, катнул мяч мимо Городова в правый от голкипера угол - 1:1.

Затем уже фортуна окончательно отвернулась от "Ахмата": сначала Понсе из центра штрафной не сумел пробить мимо голкипера соперника Шамова, а Роши после фола за второй "горчичник" был удален с поля.

Правда, забить больше никому из оппонентов не удалось.