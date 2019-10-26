На "Ленфильме" обсудили новую американскую картину "Арахисовый сокол"

"Ленфильм-клуб", общественно-дискуссионная площадка, объединяющая любителей кино, устроил специальный показ киноленты "Арахисовый сокол" (США), вышедшей в прокат.

- Сегодня мы посмотрим и обсудим новую картину, так называемое "модное кино" (как считают некоторые рецензенты) - "Арахисовый сокол", - объявил ведущий вечера, киновед Алексей Дунаевский. - Фильм был включен в программу кинофестиваля американского киноинститута, хорошо принят на фестивалях в США, Великобритании, получил приз зрительских симпатий на SXSW Film Fest 2019. У нас в стране открывал фестиваль независимого кино AMFEST. Картина со скромным бюджетом шесть миллионов долларов успешно окупила себя в прокате.

Фильм-путешествие, "самый жизнеутверждающий фильм года", сняли режиссеры Тайлер Нилсон и Майк Шварц. Они же авторы сценария. В главных ролях актеры Шайа ЛаБаф и Дакота Джонсон, а также Зак Готтзаген, непрофессиональный актер с синдромом Дауна.

Роли второго плана сыграли Брюс Дерн ("Омерзительная восьмерка", "Небраска"), Томас Хейден Чёрч ("На обочине", "Человек -паук-3").

Герой фильм - 22-летний Зак, у которого синдром Дауна - живет в доме престарелых ("Семья отказалась от меня - я плохой"), хочет осуществить мечту - попасть в школу к рестлеру Соленому Реднеку, своему кумиру (реслинг - разновидность борьбы), бои которого он без конца смотрит на видеокассете. Однажды он решается на побег - в одних трусах выпрыгивает из окна в незнакомый ему мир. Где, по счастью, встречает парня, ставшего ему настоящим другом. И начинается большое приключение.

В истории кинематографа есть аналоги этой картине, с похожим сюжетом, когда использовали в качестве актеров "солнечных людей". Немецкий режиссер Вернер Херцог, снимавший Бруно С. в двух картинах, Милош Форман со знаменитым "Пролетая над гнездом кукушки". Можно вспомнить "День восьмой" режиссера Жан Ван Дормаля (1996 год), где из психиатрической лечебницы убегает странный пациент. Он одинок, ему некуда идти и не к чему стремиться. И там между совершенно разными людьми завязывается тесная дружба, которая помогает обоим преодолеть все невзгоды и начать новую жизнь. Как и у его персонажа в фильме, у бельгийского актера Паскаля Дюкенна синдром Дауна. Сергей Макаров, актер московского "Театра Простодушных", сыграл в фильме "Старухи" Геннадия Сидорова (2003 год) пастуха с синдромом Дауна.

Елена Филатова, член совета Санкт-Петербургской общественной организации инвалидов "Даун Центр", рассказала:

- Такие фильмы выходят редко, и смотреть их тяжело, в том числе родителям "особых детей". И мы очень благодарны тем, кто уделяет внимание этой проблеме, снимает фильмы. На "Арахисовый сокол" (я посмотрела картину дважды) можно пойти с детьми, чтобы они знали и не боялись этих людей, встретив их в жизни, и со своей второй половинкой, чтобы узнать, как она относится к "особым детям" и стоит ли связывать с ней жизнь, если вы еще не связаны. Я тоже мама особого ребенка - у моего сына синдром Дауна. Многие делают вид, что таких людей нет. И сегодня несколько человек ушли с нашего показа. Их не касается эта проблема. По статистике, на каждые 800 беременностей приходится один "солнечный" ребенок. Социальная среда исключает таких людей из жизни. Могу сказать, что вокруг моего сына столько добра! Это не беда - рождение такого ребенка. От этих людей исходит любовь, добро, у них нет камня за пазухой, они бесхитростные.

Как оценила фильм публика? Поверила в историю? На показе были как совсем юные зрители, так и люди преклонного возраста, что называется "80 плюс". После положительных оценок ("Фильм великолепный! Тонкий и трогательный, добрый, вызывающий сопереживание. Жизненный, ему веришь. Показывает серьезную проблему легко, с юмором") посыпались вопросы экспертам:

- Как нашли Зака Готтзагена? Чем он занимается в жизни?

34-летний Зак не актер, но справился с ролью отлично, органично выглядит рядом с голливудскими звездами. Именно его хотели снять Тайлер Нилсон и Майк Шварц, режиссеры-дебютанты в большом кино. Впервые Зак снялся еще новорожденным - в рекламном медицинском ролике, когда его рожала мать. Затем снимался в фильмах фрагментарно. Сейчас работает в кинотеатре во Флориде.

- А сколько сейчас таких людей в мире, в стране, в Петербурге?

По словам Елены Филатовой, точной статистики нет. "В нашей организации - 260 семей, где есть человек с синдромом Дауна от 0 до 61 года, но таких семей гораздо больше. Есть и "отказники", кто-то живет в интернатах".

А такое признание молодой зрительницы дорогого стоит:

- После этого фильма у меня изменилось отношение к людям с синдромом Дауна. Здоровья всем!

Фильм в прокате до 6 ноября.

Прямая речь

Алексей Дунаевский, киновед:

- Группа энтузиастов решила возродить на "Ленфильме" традицию, которая возникла еще в 1950-е годы - общественные обсуждения фильмов, допуская на закрытую территорию киностудии всех желающих (многие такие обсуждения, кстати, спасли некоторые картины если не от "полки", то от ограниченного кинопроката). В 2017 году в День кино на "Ленфильме" появился "Ленфильм-клуб". Нам удалось устоять на ногах, вступив в соревнование с другими киноклубами в нашем городе - например, студии документальных фильмов, Дома кино. Этим летом мы выехали с программой "Ленфильм-клуб" в Псков на фестиваль стран европейского союза. Клуб работает в Пскове и Калининграде.