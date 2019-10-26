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26.10.2019 15:32
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петербурге перекрыт крупный канал по ввозу в Россию антиквариата

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
Фото: Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ Фото: Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ
Фото: Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ

В Петербурге нескольких сотрудников Шкиперского таможенного поста Балтийской таможни заподозрили в получении взяток за то, что они закрывали глаза на ввоз в Россию антикварной мебели, картин, посуды.

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Как сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ, с поличным при получении взятки были задержаны двое сотрудников таможни, а также предприниматель, который передавал должностным лицам незаконное денежное вознаграждение.

Сейчас в квартирах таможенников проводятся обыски. В ближайшее время суд изберет подозреваемым меру пресечения.

Какова стоимость вещей, которые пытались вывести в Россию, установит экспертиза. По предварительным данным, ценности планировалось доставить в антикварные салоны. Также в следствии полагают, что группа, которая занималась контрабандой, значительно больше. Сейчас ведется поиск соучастников преступления.

 

Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Преступления Должностные преступления Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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