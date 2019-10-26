Губернатор Дона рассказал о главных аграрных итогах года

В 2019 году Ростовская область собрала более 12 миллиона тонн зерна и порядка 1,7 миллиона тонн масличных. Существенная прибавка будет и в других отраслях - производстве молока, овощей и так далее. О главных аграрных итогах года губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал на торжественном мероприятии, посвященном Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

- В очередной раз труженики села сделали все возможное и невозможное, чтобы выиграть в битве за урожай. В этом году Ростовская область собрала более 12 миллионов тонн зерна - на 900 тысяч тонн больше, чем в минувшем году. Спасибо вам за тяжелый и самоотверженный труд! - обратился к собравшимся аграриям губернатор.

Как отметил глава региона, в этом году выросло производство овощей и масличных культур. Например, подсолнечника было собрано около 1,6 миллиона тонн. В сельхозорганизациях растет производство молока, сохраняются лидерские позиции донского региона по товарной рыбе. Есть перспективные планы развития в животноводстве. Растет производство пищевой продукции под брендом "Сделано на Дону".

Стоит отметить, что в прошлом году донской регион занял первое место в России по экспорту сельхозпродукции. Из донских портов за рубеж было продано продовольствия на 5,4 миллиарда долларов. А согласно планам нового федерального проекта "Экспорт продукции АПК", к 2024 году этот показатель вырастет до 7,7 миллиарда. Причем регион не только увеличит объем продукции, но и расширит ассортимент товаров. Если сегодня львиная доля дохода поступает от продажи зерна, то через пять лет серьезно повысится доля товаров с высокой добавочной стоимостью: мяса и рыбы, молочной продукции, подсолнечного масла и так далее.

На встрече Василий Голубев вручил лучшим работникам АПК областные награды и поощрения. 16 человек были удостоены медали "За доблестный труд на благо донского края". Кубки получили победители областного конкурса "Лучший район природно-климатической зоны по производству зерна". А выдающийся донской ученый, главный научный сотрудник ФГБУ "Федеральный ростовский аграрный научный центр" Анатолий Грабовец был удостоен Почетной грамоты губернатора.