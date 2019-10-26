Новости

Критики назвали самые страшные телесериалы в истории 12:47
Мария Бутина прилетела в Москву после заключения в американской тюрьме 12:41
Умерла актриса Карина Филиппова 12:24
Гидрометцентр предупредил о грядущем похолодании 12:18
"Джокер" обошел "Дэдпула" и стал самым кассовым фильмом с рейтингом "R" 12:01
Украинского эксперта выгнали из студии на канале "Россия 1" 12:00
На востоке Крыма нашли три авиабомбы времен войны 12:00
В Японии в результате ливней погибли 10 человек 11:58
В Бурятии шесть человек пострадали в ДТП с участием "скорой" 11:57
Двух пострадавших в ДТП в Алтайском крае доставят в Барнаул вертолетом 11:47
В Улан-Удэ возбудили дело о взрыве газа в кафе 11:35
Отец Марии Бутиной прилетел в Москву для встречи дочери 11:02
В Северной Осетии задержали адвоката с автоматом из Сибири 10:32
СМИ сообщили об исчезновении 50 заключенных россиянок в Сирии 09:58
По ДТП с восемью погибшими на Алтае возбуждены уголовные дела 09:48
"Лестер" одержал самую крупную гостевую победу в истории АПЛ 09:39
Дубль Кузнецова помог "Вашингтону" выиграть, уступая по ходу матча 1:5 09:20
Число погибших в ДТП на Алтае выросло до восьми 09:06
Депутаты бундестага призвали вывести американские войска из Германии 09:04
Звезду фильмов для взрослых нокаутировали в поединке в Bellator 09:01
Россияне захватили лидерство в парном катании на турнире в Канаде 08:51
ДТП с микроавтобусом в Алтайском крае унесло жизни пяти человек 08:29
Врачи назвали пять продуктов, которые чаще всего вызывают болезни 08:20
Адвокат Трампа проговорился о 200 тысячах долларов из Бахрейна 08:02
СК: Один из пострадавших от взрыва в кафе в Улан-Удэ находится в коме 07:11
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как в отпуске не заболеть лихорадкой Денге
Как в отпуске не заболеть лихорадкой Денге
Гидрометцентр предупредил о грядущем похолодании
Гидрометцентр предупредил о грядущем похолодании
Как обезопасить себя от мошенничества при покупке недвижимости
Как обезопасить себя от мошенничества при покупке недвижимости
26.10.2019 12:00
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На востоке Крыма нашли три авиабомбы времен войны

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)
Саперы обезвредили найденные боеприпасы. Фото: Пресс-служба МЧС Республики Крым Саперы обезвредили найденные боеприпасы. Фото: Пресс-служба МЧС Республики Крым
Саперы обезвредили найденные боеприпасы. Фото: Пресс-служба МЧС Республики Крым

В Ленинском районе Крыма пиротехники МЧС республики обезвредили три авиабомбы времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщила пресс-служба республиканского ведомства.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым
Возле Крымского моста нашли две авиабомбы времен войны

В течение дня спасателям сообщили о том, что вблизи железнодорожной станции поселка Багерово местные жители обнаружили металлические предметы, внешне напоминающие боеприпасы, а позже - о еще одной опасной находке на территории поселка.

Прибывшие к местам обнаружения предметов сотрудники Специального морского отряда Главного управления МЧС России по Крыму идентифицировали боеприпасы. Ими оказались авиационная бомба весом 50 килограммов (ФАБ-50), а также две осколочные авиабомбы весом 10 килограммов (АО-10). Саперы найденные боеприпасы обезвредили.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Правительство МЧС Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Число погибших в ДТП на Алтае выросло до восьми
Орешкин озвучил предел снижения ключевой ставки Центробанка
Следственный комитет назвал имя солдата, расстрелявшего сослуживцев
Трамп восстановил беспошлинную торговлю с Украиной
Депутаты бундестага призвали вывести американские войска из Германии