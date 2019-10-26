На востоке Крыма нашли три авиабомбы времен войны

В Ленинском районе Крыма пиротехники МЧС республики обезвредили три авиабомбы времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщила пресс-служба республиканского ведомства.

В течение дня спасателям сообщили о том, что вблизи железнодорожной станции поселка Багерово местные жители обнаружили металлические предметы, внешне напоминающие боеприпасы, а позже - о еще одной опасной находке на территории поселка.

Прибывшие к местам обнаружения предметов сотрудники Специального морского отряда Главного управления МЧС России по Крыму идентифицировали боеприпасы. Ими оказались авиационная бомба весом 50 килограммов (ФАБ-50), а также две осколочные авиабомбы весом 10 килограммов (АО-10). Саперы найденные боеприпасы обезвредили.