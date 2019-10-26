Патриарх Кирилл принял участие в богослужении в ростовском монастыре

В Ростов-на-Дону прибыл Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе донской митрополии.

Прямо из аэропорта настоятель Русской православной церкви отправился в Свято-Иверский женский монастырь, расположенный в донской столице, где принял участие в вечернем богослужении.

В воскресенье Патриарх проведет церемонию Великого освещения Ростовского кафедрального собора Рождества Пресвятой Богородицы, которая пройдет в храме впервые за 160 лет. Для этого из Москвы привезли мощи святых мучеников, которые потом будут помещены в престол донской святыни.

Собор откроется в семь часов утра, а сама служба начнется чуть позже. Храм возобновит свою работу после почти семилетнего перерыва, когда он был закрыт на масштабную реконструкцию. С ее помощью удалось не только остановить разрушительные процессы, которым с течением времени подверглось строение, но возродить собор практически в первозданном виде.

По старым редким фотографиям были воссозданы соборные росписи, кресты, колокола и многое другое - до мельчайших деталей. Это удалось благодаря кропотливой научно-изыскательской работе по поиску архивных сведений о соборе.

Патриарх Кирилл вместе с донским духовенством совершит крестный ход вокруг ростовского храма, по периметру которого будет стоять так называемая "платовская сотня" - юные донские казаки.

Кстати, в предыдущий приезд на Дон пять лет назад, также в октябре, настоятель Русской православной церкви освятил Новочеркасский Вознесенский войсковой собор, который был открыт после многолетней реконструкции, и пообщался с местным казачеством.