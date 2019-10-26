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26.10.2019 22:08
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под Астраханью в ДТП с лошадью погибли три человека

Текст: Елена Мелихова (Астрахань)

На 109-м километре трассы Астрахань - Волгоград, неподалеку от села Капустин Яр, произошло столкновение большегрузного автомобиля Mercedes и гужевой повозки, запряженной лошадью, в которой находилось четыре человека.

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Как сообщили "РГ" в УМВД по Астраханской области, в результате ДТП три человека погибли. Еще одна женщина госпитализирована в тяжелом состоянии. Водитель грузовика не пострадал.

Отмечается, что авария произошла вечером, в условиях плохой освещенности, и водитель автомобиля мог попросту не заметить повозку.

Тем не менее, правоохранителям предстоит установить все обстоятельства произошедшей трагедии. Назначен ряд соответствующих экспертиз.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Юг России ЮФО Астраханская область
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