Под Астраханью в ДТП с лошадью погибли три человека

На 109-м километре трассы Астрахань - Волгоград, неподалеку от села Капустин Яр, произошло столкновение большегрузного автомобиля Mercedes и гужевой повозки, запряженной лошадью, в которой находилось четыре человека.

Как сообщили "РГ" в УМВД по Астраханской области, в результате ДТП три человека погибли. Еще одна женщина госпитализирована в тяжелом состоянии. Водитель грузовика не пострадал.

Отмечается, что авария произошла вечером, в условиях плохой освещенности, и водитель автомобиля мог попросту не заметить повозку.

Тем не менее, правоохранителям предстоит установить все обстоятельства произошедшей трагедии. Назначен ряд соответствующих экспертиз.