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26.10.2019 16:50
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Астрахани в ДТП с маршруткой пострадали 11 человек

Текст: Елена Мелихова (Астрахань)

В Астрахани в результате ДТП пострадали одиннадцать человек. Об этом "РГ" сообщили в региональном управлении МЧС России.
В Челябинске 13 человек пострадали в ДТП с маршруткой

Авария произошла на улице Дзержинского в районе дома № 58, где маршрутное такси столкнулось с Mitsubishi Galant.

- Пострадали 11 человек, в том числе четверо детей. Несовершеннолетние госпитализированы в областную детскую клиническую больницу имени Силищевой. Семеро взрослых доставлены в городскую клиническую больницу № 3. Пассажиры получили травмы различной степени тяжести, - уточнили в ведомстве.

Теперь правоохранителям предстоит выяснить все обстоятельства ДТП. Назначено проведение соответствующих экспертиз. Пострадавшим оказывается медицинская помощь в полном объеме.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Юг России ЮФО Астраханская область Астрахань
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