В Астрахани в ДТП с маршруткой пострадали 11 человек

В Астрахани в результате ДТП пострадали одиннадцать человек. Об этом "РГ" сообщили в региональном управлении МЧС России.

Авария произошла на улице Дзержинского в районе дома № 58, где маршрутное такси столкнулось с Mitsubishi Galant.

- Пострадали 11 человек, в том числе четверо детей. Несовершеннолетние госпитализированы в областную детскую клиническую больницу имени Силищевой. Семеро взрослых доставлены в городскую клиническую больницу № 3. Пассажиры получили травмы различной степени тяжести, - уточнили в ведомстве.

Теперь правоохранителям предстоит выяснить все обстоятельства ДТП. Назначено проведение соответствующих экспертиз. Пострадавшим оказывается медицинская помощь в полном объеме.