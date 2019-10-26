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26.10.2019 05:00
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Экономист рассказал, когда человек сможет работать меньше и жить лучше

Текст: Ольга Штейн
Новый технологический уклад, когда человек сможет работать меньше, а основой передовых экономик станут технологические инновации, по оценкам разных экспертов, сформируется примерно в 2030-2040 годах. Перейти на него получится в 2050-х, считает президент Вольного экономического общества и Международного союза экономистов, почетный профессор УрГЭУ Сергей Бодрунов.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

У России есть все возможности для того, чтобы занять лидерские позиции.

- В постсоветское время мы длительное время находились в состоянии постиндустриального конформизма. Специалисты, которые занимались вопросами экономики, полагали, что нужно развивать другие направления (торговлю, например), а индустрию промышленности - по остаточному принципу. Это привело к тому, что те, кто сообразительнее (Китай, скажем), побежали по технологическому пути и стабилизировали свои экономики, а мы хребет экономики деиндустриализировали и расшатали. Когда в экономике нет постоянного элемента, ее болтает: дунул на финансовом рынке ветер, и мы понеслись неизвестно куда. В начале этого десятилетия появилась задача создать индустриальный комплекс, но сначала надо было сбалансировать экономику. Тут как раз "подоспели" санкции, внешние шоки, кризис 2009-2011 годов - процесс установления устойчивого состояния экономики затянулся. Мы падали, падали, падали, потом остановились, нащупали дно, от которого реально оттолкнуться. Мы оттолкнулись, но на сегодня еще не смогли достичь того уровня, с которого начали падать. Но когда есть устойчивость, появляется возможность накапливать ресурсы, резервы, и начинать двигаться, - говорит профессор.

Фото: архив ИРНИТУ
Как трансформация экономики меняет подготовку кадров

Направление движения есть: обозначенные президентом технологическая модернизация и технологический прорыв. Готов и маршрут: национальная технологическая инициатива - программа мер по формированию принципиально новых рынков и созданию условий для глобального технологического лидерства России к 2035 году. Встает вопрос, на какие средства совершать прорыв.

- Частный бизнес более осторожен, инвестировать в инновации, даже если это будет хороший продукт, он с рисками для себя не станет по определению. Поэтому нужно, чтобы инициатором выступал кто-то, для кого эти риски менее опасны - государство. Что такое государство? Госкомпании, госкорпорации, какие-то структуры - они должны работать системно, сообща, в рамках программы. Такими программами являются национальные проекты, - считает Сергей Бодрунов.

Важно, чтобы инновации появлялись не сами по себе, а откликались на спрос и помогали удовлетворять потребности заказчика. Государство рассматривает технологический прогресс лишь как средство для решения других задач - в социальной сфере, медицине, науке. Поэтому самым перспективным направлением развития российской экономики эксперт видит сращивание технологической инициативы с национальными проектами, которые, в конечном счете, направлены на улучшение качества жизни людей. В этом случае технологическое развитие будет оправдано и востребовано, а деньги, пущенные на разработку инноваций, не будут потрачены впустую.

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