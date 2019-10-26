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26.10.2019 11:00
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Изобретением десятилетней школьницы с Урала заинтересовались японцы

Текст: Ольга Штейн (Екатеринбург)
Изобретением десятилетней Лизы Новик из Екатеринбурга заинтересовались японцы: девочка придумала и собрала действующую модель прибора для предварительной реабилитации людей с нарушением мелкой моторики.
Фото: из семейного архива Лизы Новик Фото: из семейного архива Лизы Новик
Фото: из семейного архива Лизы Новик

Свою разработку под названием "Лизалап" девочка представила на международной выставке юных изобретателей в столице Индонезии Джакарте и получила за изобретение специальный приз от делегации из Тайваня. На выставку Лиза поехала в составе сборной России. В мероприятии принимали участие около 250 ребят от шести до 19 лет из 20 стран.

Фото: iStock
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Придуманное Лизой устройство массажирует руку, благодаря чему улучшается кровообращение. Идея возникла не на пустом месте: в прошлом году ее старший брат Даниил представлял на такой же выставке свое изобретение - нейротренажер для реабилитации людей после инсульта.

- Летом, на каникулах, она внимательно изучала, как работает изобретение Дани, и продолжила его мысль - придумала устройство для предреабилитации, - рассказывает мама юной изобретательницы Светлана Новик. - С реализацией помогали и брат, и папа - он у нас инженер. Но Лиза сама паяла, сверлила, отливала силиконовую форму. Я в это время была на службе в Тюмени, и когда мне рассказывали об этом, я не верила.

Когда родные узнали, что Лиза вошла в состав сборной, почувствовали и гордость, и волнение. Причем больше переживали из-за того, что в Индонезии предстояло представлять проект на английском языке.

- Он изобилует всякими техническими и медицинскими терминами! Я все думала, как она будет рассказывать? Спасибо нашей учительнице и бабушке, которые занимались с Лизой каждый день, - говорит Светлана.

На выставке в Индонезии Лизиным изобретением интересовались японцы, профессор из Индонезии консультировал по поводу массажа, рассказывает мама.

Фото: Юлия Суконкина/РГ
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- Было огромное волнение, трепет, ведь представляешь целую страну, - поделилась впечатлениями юная изобретательница. - Не хотелось подвести команду, всех тех, кто в меня поверил. В голове много проектов, которые бы хотелось реализовать, но не хватает пока определенных знаний в области программирования, конструирования и других цифровых наук. Понимаю, что много всего предстоит изучить. Пока дорабатываю своего робопса. Он друг Капитана Помогайкина (героя детского сайта тюменской полиции - прим. ред.). Он передвигается, лает, машет хвостом и рассказывает детям о безопасном поведении в интернете, на улице и дома.

Опыт участия в крупных международных мероприятиях для Лизы первый, но, судя по всему, не последний: школьница мечтает стать дизайнером роботов.

- В детстве говорила: "Буду банкоматом". Мы смеялись! А потом предпочтения поменялись. Теперь хочет придумывать роботов. Она очень хорошо рисует, ей интересна техника. Сейчас так, а дальше увидим - Лизе многое интересно, она пробует себя.

Общество Наука Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург
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