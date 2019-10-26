К 2024 году три города Югры будут полностью умными и безопасными

Три муниципалитета Югры - Ханты-Мансийск, Сургут и Нижневартовск входят в число пилотных в числе других муниципалитетов России по внедрению систем "Умный город" и "Безопасный город". Напомним, решение по отбору территорий страны для участия в проекте приняло Министерство строительства России в прошлом году.

Его цель - испытать передовые цифровые и инженерные решения для преобразования сферы городского хозяйства. О том, как идет реализация проектов в Югре, как воплощается план по цифровой трансформации в регионе, обсудили участники заседания комиссии по цифровому развитию, его провела губернатор Наталья Комарова.

"РГ" об этом сообщили в департаменте общественных и внешних связей Югры.

- Между правительством Югры, Минстроем России и муниципальными образованиями заключены соглашения о реализации пилотного проекта по цифровизации. Сформированы дорожные карты, - отметил директор департамента информационных технологий и цифрового развития Югры Павел Ципорин.

По его словам, мероприятия разбиты на восемь блоков: городское управление, "умное" ЖКХ, инновации для городской среды, "умный" городской транспорт, интеллектуальные системы общественной безопасности, интеллектуальные системы экологической безопасности, инфраструктура сетей связи, туризм и сервис.

- Всего более 50 мероприятий в каждом городе со сроком реализации до 2024 года. Часть мероприятий, предусмотренных дорожными картами, реализуются на уровне региона в целом, - подчеркнул Павел Ципорин.

- Внедряемые решения направлены на повышение эффективности работы городских служб, органов власти Югры, местного самоуправления, улучшение условий жизни граждан, повышение уровня общественной безопасности в регионе, - подчеркнула Наталья Комарова.

Аппаратно-программный комплекс "Безопасный город" в Югре создается в соответствии с концепцией, утвержденной председателем правительства России Дмитрием Медведевым, дорожной картой, утвержденной распоряжением правительства Югры и в рамках трехлетнего государственного контракта, технические требования к которому согласованы с советом главных конструкторов МЧС России. Пилотными муниципальными образованиями для первоочередного развертывания систем проекта "Безопасный город" стали Ханты-Мансийск, Сургут, Нижневартовск, Мегион и Советский район.

Так, в соответствии с графиком в декабре прошлого года внедрение технологии "Безопасный город" было завершено в Ханты-Мансийске. В ходе работы в подсистему видеомониторинга интегрировано шестнадцать новых видеокамер, 150 существующих видеокамер правоохранительного сегмента, а также четыре камеры, расположенные на спортивных объектах, с функцией распознавания лиц. Кроме того, на территории города развернуты семь постов гидрологического, метеорологического и атмосферного мониторинга. Данные с этих устройств используются для прогнозирования неблагоприятных явлений, например паводков и лесных пожаров.

Аналогичные работы по созданию систем "Безопасный город" сейчас проводятся в остальных пилотных муниципалитетах Югры.