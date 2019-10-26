Моя бабушка постит фотки: Как тюменская пенсионерка стала блогером

Страничка тюменской бабушки-блогера, которая рассказывает об огороде, угощениях и общении с дочкой и внуками, живущими от нее на расстоянии семи тысяч километров, попалась на глаза во время ленивого просмотра рекомендаций в Instagram среди множества фотографий о "красивой" жизни. Пройти мимо аккаунта 61-летней пенсионерки с 28 тысячами подписчиками не смогла. Ни как пользователь, ни как журналист. Об интервью с Ольгой Ивановной Тихоновой мы договорились в директе, специальном чате для переписки в соцсети.

В жизни Ольги Ивановны ничего необычного нет. Детство и школьные годы она провела в Алма-Ате. Оттуда в 1979 году переехала в Тюмень, устроилась на стройку разнорабочим, поступила в техникум на заочное и стала потихонечку продвигаться по карьерной лестнице. Первый брак не удался, а вот второй - счастливый. Зато дочь от первого, Ирина, стала успешной женщиной, кстати, она тоже блогер в Instagram со 157- тысячной аудиторией. 16 лет назад история ее знакомства с нынешним мужем-австралийцем разлетелась по СМИ. Рикардо искал в интернете рейтинги футбольного матча, но опечатался, и поисковик выдал международный сайт знакомств с фотографией Ирины. Мужчина не мог оторвать взгляда от сибирячки и написал ей письмо, от которого сердце красавицы ёкнуло. 10 месяцев они общались онлайн, а потом он приехал к ней в Тюмень под Новый год. Через год поженились. Ей было 21, ему - 31. Сейчас у них трое детей - Александр, Эмили и Ариана. В середине октября они переехали из Гонконга в Сингапур.

Девять лет назад Ольга Ивановна ушла на пенсию по горячему стажу с должности начальника отдела комплектации строительной компании. А год назад перенесла тяжелую операцию. Учиться ходить и говорить пришлось буквально заново. Рядом был ее муж Василий Витальевич, который ободрял ее и помогал восстановиться. Но Ольгу Ивановну мучили мрачные мысли, жизнь перестала радовать. Проводить свободное время, которое нельзя было потратить на работы в огороде, стало невыносимо тоскливо.

Этим летом, как обычно, к Ольге Ивановке приехала дочь с внуками. Ирину осенило: у мамы такой красивый сад, она вкусно готовит, так почему бы не начать делиться советами по хозяйству в сети? Сначала пенсионерка не соглашалась. Но потом, за неделю до отъезда родных решила: была-не была!

- Каждый шаг я записывала в книжку, рисовала кнопки, которые нужно нажимать. В первое время, бывало, несколько раз могла выложить один и тот же пост, плохо ориентировалась в том, как все устроено: где моя страница, где лента новостей. Если куда-то не туда нажимала, звонила дочери, она подсказывала, что делать, - вспоминает женщина.

Чтобы завести блог, потребовалось только освоить приложение. Ольга Ивановна уже год пользуется подаренным дочерью iPhone, со внуками они переписываются в WhatsApp и созваниваются по Skype. Так что новые технологии оказались знакомыми.

Дочь научила и чисто блогерским премудростям. Например, многие листают Instagram, когда едут на работу в метро или укладывают спать ребенка, поэтому считается, что видео в stories нужно выкладывать с подписями. Или чтобы получить большое количество комментариев, в конце поста нужно задать простой вопрос. По наставлению Ирины Ольга Ивановна прошла несколько курсов по Instagram, и, сдается, теперь разбирается в соцсети лучше меня.

Пенсионерка часто выкладывает видеорецепты. Так же, как в кулинарной передаче, она стоит за столом и сначала показывает ингредиенты, сам процесс приготовления блюда и результат. Эти и другие ролики охотно записывает Василий Витальевич. Хотя такой поддержки Ольга Ивановна не ожидала:

Из личного архиве Ольги Тихоновой

- Думаю, делает он это, чтобы мне было хорошо. Мы с Василием вместе больше 20 лет. Это моя настоящая опора. Я и не знала раньше, что такая идиллия может быть. По поводу блога мы шутим, что он уйдет с работы и станет моим видеооператором.

После операции день для Ольги Ивановны начинался рано. Приходилось вставать в 5-6 часов утра, чтобы не работать на огороде под палящим солнцем. Занималась нетяжелой работой: пропалывала грядки, открывала теплицы. Днем прибиралась в доме, готовила, стирала. Из развлечений - телевизор, разговоры по телефону и походы в гости. Когда она завела страницу, забот поприбавилось: одних комментариев сколько! Поначалу отвечала на все, но быстро поняла: времени не хватит. Поставила ограничения: 40 минут утром, днем час-полтора на написание поста и выкладывание stories, а вечером можно посидеть до победного. Так, на соцсеть Ольга Ивановна тратит пять часов в день - зато весь день занят, и грустить некогда. Делится с подписчиками переживаниями, например, по поводу переезда дочки, и они ее очень поддерживают. Чтобы распланировать время, составляет контент-план на две недели или 20 дней, чтобы идеи интересных постов не забылись.

Без злых комментариев, к сожалению, не обходится. Недавно Ольгу Ивановну обругала в комментариях Елена Ваенга и даже выложила ее фотографию на свою страницу - мол, не может быть у пенсионерки такой богатый стол, а все тексты за нее пишут менеджеры! Сомнения певицы вызвало фото стола с яствами: фаршированные перчики, тарталетки с начинкой, пирожки, огурчики, рулетики из баклажанов, морс и два блюда с яблоками и виноградом. "Большая часть продуктов выращена своими руками, чем я заслужила такую грубость певицы?" - разводит руками хозяйка. Несколько тысяч комментариев в поддержку помогли пенсионерке не концентрироваться на несправедливости.

- У меня есть два поста с очень высокими охватами. Первый - про свадьбу дочки, второй - так называемый пост-знакомство. Под последним была тысяча комментариев, и я ответила на каждый. Для этого мне потребовалось три дня, - рассказывает блогер.

Как призналась Ольга Ивановна, получается немного зарабатывать в сети. Какая-никакая прибавка к пенсии, тем более, курс восстановления после операции еще не закончился, а каждая процедура стоит значительных для пенсионерки денег. Но она откликается не на все просьбы о рекламе, только на те, которые ей близки. Недавно, например, писала пост про варежки и рукавички. А отказывает многим - зачем рассказывать людям про услуги, которыми не пользуешься сама или которым не доверяешь?

Рекламировать свою страничку пока не хочет. Было достаточно того, что дочь рассказала своим подписчикам о ее блоге.

- Специально посмотрела статистику. На меня подписаны люди, в основном, от 35 до 44 лет. Есть люди старше, но и совсем молодых много. С некоторыми мы общаемся, находим общие темы. Больше всего мне нравится то, что многие относятся ко мне очень по-доброму. Спрашивают, когда в рецепте что-то непонятно, или делятся своими. Особенно любопытна молодежь, я их понимаю: когда вышла замуж, тоже не все умела готовить. Со старшим поколением разговариваем о жизни. А вообще у меня есть мечта - встретиться в Тюмени с подписчиками моего возраста.

А тем, кто тоже хочет на пенсии стать блогером, Ольга Ивановна дает такой совет:

- Это только кажется, что все в интернете сложно и непонятно. Научиться этому можно, особенно если заручиться поддержкой родных. Главное - завести страницу, а потом появятся единомышленники, с которыми, я уверена, появится много интересных общих тем.