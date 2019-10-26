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26.10.2019 05:00
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В музеях Екатеринбурга появились игровые маршруты для детей

Текст: Ольга Штейн
Пройти их можно с 26 октября по 10 ноября в рамках фестиваля детских музейных маршрутов "Время открытий".
Фото: Музей истории Екатеринбурга Фото: Музей истории Екатеринбурга
Фото: Музей истории Екатеринбурга

Проект приурочен к дням школьных каникул. Поучаствовать в нем решили 14 музеев - муниципальных, ведомственных, областных и федеральных. Одна площадка расположена под открытым небом - в центре города, на Плотинке.

Вместе с четырьмя российскими иллюстраторами сотрудники музеев разработали для детей 6-12 лет путеводители с вопросами и заданиями.

Фото: iStock
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- Мы хотим, чтобы детям нравилось ходить в музеи. Все знают, что дети постигают мир через игру, значит нужно превратить поход в музей в увлекательное приключение, полное ярких эмоций и впечатлений от знакомства с новыми фактами, интересными экспонатами, радости самостоятельно сделанных открытий. Это тем более актуально, что в большинстве музеев экспозиции изначально созданы с расчетом на взрослую аудиторию, и детям в таких пространствах становится скучно. Поэтому мы решили, что важно провести подобный фестиваль в нашем городе, создать традицию игровых детских дней в музеях, - считает Сергей Каменский, директор Музея истории Екатеринбурга, площадки, которая курирует фестиваль.

Во время акции пришедшему в музей ребенку будут выдавать путеводитель с заданиями для конкретного музея. Юный гость должен будет их выполнить и получить наклейку. Ошибки допускаются. Чем больше маршрутов он пройдет, тем больше соберет наклеек. В конце фестиваля, показав свою карту путешествий, ребенок получит сувенир. Кроме того, во время фестиваля будут проходить мастер-классы, лекции и воркшопы для детей.

Екатеринбург - не первый город, где проходит подобное мероприятие. В Санкт-Петербурге необычный формат протестировали еще 15 лет назад. Примеру северной столицы последовали Пермь, Москва, Калининград, Владивосток.

Список музеев, которые участвуют в екатеринбургском проекте, можно найти на сайте фестиваля.

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