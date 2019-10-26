СМИ сообщили об исчезновении 50 заключенных россиянок в Сирии

В результате массового бегства из лагеря пленных на севере Сирии после наступления на курдов Турции в рамках операции "Источник мира" неизвестно местонахождение около 50 россиянок с детьми, которые были задержаны за связи с ДАИШ (арабское название запрещенной в России группировки "Исламское государство"), сообщает телерадиостанция BBC.

По данным источников телекомпании, лагерь, в котором содержались члены семей боевиков, фактически опустел после начала военной операции. Одна из женщин связалась с родственниками и рассказала, что отступавшие курды оставили их без помощи. Спустя некоторое время всех задержали сирийцы, которые выступали на стороне Анкары. Далее следы женщин теряются, так как они ни с кем не связывались после перехода турецкой границы.

По данным телекомпании TRT, россиянки могут находиться в центрах содержания в Турции, а также в специальных лагерях в провинции Алеппо, часть территории которой контролируется турецкой стороной.