СМИ: Жаба станет новичком "Спартака"

Полузащитник греческого клуба ПАОК Лео Жаба, ранее игравший за грозненский "Ахмат", в зимнее трансфертное окно может стать новичком московского "Спартака".

Как сообщает греческое издание Sport24, московский клуб может приобрести этого атакующего полузащитника за 12 миллионов евро.

Лео Жаба выступал в Бразилии за "Сан-Паулу" и "Коринтианс". В 2017 году он переехал в Грозный, где отыграл один год. За время выступления в России Жаба провел 25 матчей, в которых отметился тремя голами. Однако в 2018 году за сумму около 5 миллионов евро перешел в ПАОК.

В Греции Лео Жаба отыграл 48 матчей, забил 7 мячей и отметился 11-ю голевыми передачами.

Нынешним летом Жаба признавался, что хотел бы вернуться в российскую премьер-лигу.