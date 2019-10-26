США частично приостановили полеты на Кубу

Американские авиакомпании США приостановили рейсы в кубинские аэропорты, исключая Гавану. Это произошло по запросу американского госсекретаря Майка Помпео.

Целью данных мер является "предотвращение получения прибыли кубинским режимом от поездок граждан США". Авиаперевозчиком дали 45 дней для отмены рейсов, передает ТАСС.

Глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья ответил, что планы властей Соединенных Штатов по ужесточению ограничений в отношении авиаперевозок на Кубу вредят отношениям между народами обеих стран.

Напомним, в прошлом месяце президент США Дональд Трамп подписал указ, которым продлил еще на один год введенное в 1962 году торговое эмбарго в отношении Кубы. В документе, распространенном Белым домом, подчеркивается, что это решение "соответствует национальным интересам Соединенных Штатов".