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26.10.2019 05:02
Рубрика: В мире

Тело умершей 15 лет назад женщины найдено в одной из квартир Мадрида

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Мадриде обнаружено сохранившееся тело 78-летней Изабель Риверы, скончавшейся 15 лет назад. Останки были найдены в квартире погибшей.

Фото: iStock
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Труп женщины находился в ванной. Предположительно, из-за влажности в помещении тело мумифицировалось, передает РИА Новости. Полиция не предпринимала никаких действий на жалобы соседей на неприятный запах из квартиры.

В итоге сотрудник пожарной службы проник в помещение через окно и нашел тело. Изабель Ривера была одинока, и никто не сообщил о ее смерти.

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