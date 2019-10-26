Тело умершей 15 лет назад женщины найдено в одной из квартир Мадрида

В Мадриде обнаружено сохранившееся тело 78-летней Изабель Риверы, скончавшейся 15 лет назад. Останки были найдены в квартире погибшей.

Труп женщины находился в ванной. Предположительно, из-за влажности в помещении тело мумифицировалось, передает РИА Новости. Полиция не предпринимала никаких действий на жалобы соседей на неприятный запах из квартиры.

В итоге сотрудник пожарной службы проник в помещение через окно и нашел тело. Изабель Ривера была одинока, и никто не сообщил о ее смерти.