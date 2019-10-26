Трамп восстановил беспошлинную торговлю с Украиной

Президент США Дональд Трамп отменил ряд ограничений, введенных в отношении Украины два года назад. Речь идет о беспошлинной торговле.

Некоторые товары были исключены из списка в декабре 2017-го по решению американского лидера. Он был обеспокоен тем, как на Украине соблюдается защита интеллектуальных прав. Теперь же ситуация изменилась, заявил хозяин Белого дома.

"Киев добился прогресса в предоставлении адекватной и эффективной защиты прав интеллектуальной собственности", - подчеркнул Трамп. Решение вступает в силу с 1 ноября, передает РИА Новости.