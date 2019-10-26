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26.10.2019 00:48
Рубрика: Спорт

Трусова заняла третье место в короткой программе на "Скейт Канада"

Текст: Анна Козина
Российская фигуристка Александра Трусова заняла третье место по итогам короткой программы на этапе Гран-при в Канаде. Лидирует японка Рика Кихира, второй идет кореянка Ян Ю.
Фото: Владимир Песня / РИА Новости Фото: Владимир Песня / РИА Новости
Фото: Владимир Песня / РИА Новости

15-летняя Трусова, которая дебютировала во взрослой серии Гран-при, чисто исполнила свою композицию на музыку Эдварда Грига "В пещере горного короля" и набрала за свой прокат 74,40 балла. Ученица Этери Тутберидзе уступила двум фигуристкам, исполнившим аксель в три с половиной оборота. Ровесница Саши кореянка Ян Ю получила 78,22 балла, японка Рика Кихира - 81,35 балла.

Фото: EPA
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Однако отставание в 6,95 балла от Кихиры не является критичным. Соперничество продолжится в произвольной программе, где можно будет исполнять четверные прыжки. Саша Трусова заявила четыре (!) "квада" - четверной сальхов, четверной лутц, четверной тулуп в каскаде с тройным и комбинацию четверного тулупа и тройного сальхова через ойлер.

Напомним, что аналогичный набор Трусова уже показывала на коммерческом командном турнире Japan Open в Сайтаме. На предсезонном турнире в Братиславе Саша сделала три четверных.

Что касается двух других россиянок, выступающих в Канаде, то Серафима Саханович занимает седьмое место (62,63), Евгения Медведева - шестое (62,89). У двукратной чемпионки мира, серебряной медалистки Олимпийских игр выступление получилось крайне неудачным. Спортсменка с ошибкой исполнила двойной аксель, упала с тройного лутца, а также с недокрутами сделала каскад "тройной флип-тройной тулуп".

Фото: REUTERS/EMMANUEL FOUDROT
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Сейчас Медведева, которая уверенно провела все тренировки перед стартом, борется только с собой. Об этом Евгения рассказала и в видеоинтервью Первому каналу, который показывает всю серию Гран-при этого сезона.

- Я подустала от противопоставлений "Медведева против Загитовой" или "Медведева против Трусовой". В следующем сезоне будет Медведева еще против кого-то. Давайте будет Медведева против Медведевой, - заявила Евгения. - Я бросаю вызов самой себе. Это изучение четверного прыжка и построение тела, которого у меня никогда не было. Я хочу, чтобы я смотрела в зеркало и любила саму себя. Это сложно, это большая работа. Поэтому в процессе у меня нет времени, чтобы думать о противостоянии с кем-то. Я смотрю в зеркало и соперничаю с человеком, которого вижу в отражении.

Между тем

На "Скейт Канада" также стартовал турнир в танцах на льду. В тройке лучших североамериканские дуэты: Мэдисон Хаббелл - Закари Донохью (США) - 83,21; Пайпер Джиллз - Поль Пуарье (Канада) - 82,58; Кэйтлин Хавайек - Жан-Люк Бэйкер (США) - 79,52. Россияне Бетина Попова - Сергей Мозгов и Софья Евдокимова - Егор Базин занимают промежуточные шестое и девятое места (71,44 и 67,20 балла соответственно).

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